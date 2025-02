Zanetti: “Feyenoord squadra da rispettare, ma siamo l’Inter: abbiamo una grande responsabilità”

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha commentato il sorteggio di UEFA Champions League e l’avversario degli ottavi

Si è concluso il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League (Tutti gli accoppiamenti). L’Inter, unica italiana rimasta nel tabellone, ha pescato il Feyenoord di Pascal Bosschaart, che ha eliminato il Milan nei playoff.

I nerazzurri, adesso, proveranno a conquistare i quarti di finale e continuare il cammino europeo.

Al termine del sorteggio tenutosi a Nyon, il vicepresidente dell’Inter ha parlato e commentato il prossimo avversario.

Ecco, di seguito, le parole dell’argentino Javier Zanetti.

Inter, le parole di Javier Zanetti

Intervistato a Sky Sport, Zanetti ha commentato così il sorteggio: “Il nostro cammino in Champions League fino a ora è stato ottimo. Adesso inizia un’altra competizione da dentro o fuori. Il Feyenoord è una squadra di rispettare, perché abbiamo visto cosa è riuscito a fare. Prepareremo al meglio entrambi le partite. Abbiamo tutti i requisiti per poter andare avanti, ma le partite devono essere giocate. Dipenderà tanto da noi. Da parte nostra non ci sono dubbi. Sappiamo cosa vuol dire competere in Italia e in Europa. Non è semplice stare sempre al meglio, ma prepariamo ogni partita nel migliore dei modi. Poi ci sono difficoltà che uno può incontrare. Lavoriamo sempre per dare il massimo”.

Sul cammino europeo: "Abbiamo sempre grande responsabilità perché siamo l'Inter e perché siamo una squadra importante. La competizione è molto prestigiosa e proveremo a portare la bandiera dell'Inter più in alto possibile". Zanetti ha poi concluso: "Non possiamo fare scelte. Puntiamo ad arrivare fino in fondo in campionato e in Champions League. La Serie A è un campionato che tutti vogliono vincere. Sappiamo cosa significhi essere campioni d'Italia. Poi c'è la Champions. Noi siamo l'ultima squadra italiana ad averla vinta. Cercheremo sempre di onorarla e provare a vincerla. Sappiamo che è molto complicato competere in entrambe le competizioni, ma di sicuro proveremo ad arrivare in fondo ad entrambe: non possiamo scegliere l'una o l'altra".