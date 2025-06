Inter, Zanetti: “Chivu conosce bene l’ambiente. Siamo convinti della nostra scelta”

Le parole di Zanetti sulla scelta di Chivu come nuovo allenatore dell’Inter

L’Inter ripartirà da Cristian Chivu. La squadra nerazzurra, dopo aver salutato Simone Inzaghi (trasferitosi all’Al-Hilal), ha deciso di affidare la panchina all’ormai ex allenatore del Parma.

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato dal Festival della Serie A. “Pensiamo sempre in positivo, guardiamo avanti – ha detto l’argentino – Siamo convinti dell’allenatore che abbiamo scelto”.

Chivu ha giocato per diverso tempo con la maglia dell’Inter. “Un allenatore che conosce l’ambiente, interista. Ci sono tutti i presupporti per fare bene”.

Zanetti ha poi aggiunto. “Cristian è un ragazzo per bene, di grande personalità. Conosce benissimo l’ambiente, sa cosa vuole il tifoso interista. Dimostra grande senso di appartenenza”.

Inter, i numeri di Chivu da giocatore

169 sono le partite in cui Chivu ha vestito la maglia dell’Inter. L’ex difensore – che in carriera ha giocato anche con l’Ajax e la Roma – torna dunque in nerazzurro ma in un’altra veste.

L’Inter è reduce dalla sconfitta per 5-0 arrivata contro il PSG di Luis Enrique. E dopo aver salutato Inzaghi è pronta ad accogliere il nuovo allenatore.