Inter, Zanetti: “Chivu avrà una carriera di successo. Trasmette tutta la sua passione”
Le parole di Javier Zanetti su Cristian Chivu ai microfoni di Antena1
Nelle prime uscite stagionali dell’Inter c’è tanta curiosità intorno a Cristian Chivu. L’ex allenatore del Parma ha preso il posto di Simone Inzaghi, volato verso l’Al Hilal. Tornato in nerazzurro dopo le esperienze prima da giocatore e poi sulla panchina della Primavera, il classe ’80 ha esordito con una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate.
All’Inter, il romeno ha ritrovato Javier Zanetti, suo compagno e capitano ai tempi del Triplete. Il vice-presidente nerazzurro ha commentato l’approdo di Chivu sulla panchina: “Ho giocato con lui. Oltre al fatto che era un collega e un fratello, perché abbiamo vissuto momenti meravigliosi insieme. Insieme Abbiamo vinto molto“.
L’argentino ha parlato delle caratteristiche umane del nuovo allenatore dell’Inter: “È sempre stato un ragazzo generoso. È il tipo di uomo che sai che c’è sempre, nei momenti difficili, nei momenti belli, c’è sempre. Cristian è quel tipo di uomo, trasmette tutta la sua passione. Oltre alle sue idee tattiche, riesce a trasmettere tutta la sua passione ai suoi giocatori e, secondo me, avrà una carriera di successo come allenatore“.