Verona, valutazioni in corso su Zanetti
Le ultime in casa Verona sulla posizione di Paolo Zanetti.
Il Verona riflette sul futuro del proprio allenatore dopo la sconfitta per 2-1 contro il Genoa.
Il momento per la squadra di Zanetti è decisamente complicato, dal momento che non è ancora arrivata la prima vittoria in questo campionato di Serie A.
Sei punti e un ultimo posto che ora spingono la società a riflettere.
Nessun dirigente del Verona si è fermato a parlare nel post partita del match contro il Genoa. In attesa di decisioni definitive, in caso di esonero inizia ad esserci il nome di Donati in caso di esonero. Nell’Under 19 c’è Paolo Sammarco.