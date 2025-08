Chi è Athekame, il treno svizzero per la fascia del Milan

Tutto su Zachary Athekame, terzino classe 2004 sempre più vicino al Milan

Non è un caso che non ci fosse solo il Milan su Zachary Athekame, terzino classe 2004 dello Young Boys. Il suo nome era anche sulle liste di Bologna e Udinese, che lo stavano valutando attentamente.

Due squadre da sempre attente ai profili di prospettiva lontano dai riflettori dei top cinque campionati europei. E lui, che compirà 21 anni il prossimo 13 dicembre, è uno di questi, avendo giocato finora solo in patria, nel campionato svizzero.

Dovrebbe essere però proprio il Milan, che si è avvicinato alla richiesta di 10 milioni per il suo cartellino, a permettergli di fare il grande salto in Serie A.

Lui ora vuole solo i rossoneri, che consegnerebbero così a Massimiliano Allegri, uno che di giovani se ne intende, il terzino che cercava per la fascia destra.

Il legame col rossonero e le partite con Jashari

Il sempre più vicino arrivo al Milan potrebbe sapere di déja vu per Athekame. Infatti, il terzino svizzero di origini nigeriane sa già bene cosa vuol dire vestire rossonero, seppur con una maglia molto meno prestigiosa. Lo ha già fatto, infatti, con quella del Neuchatel Xamax, squadra di Challenge League, seconda divisione svizzera. Qui ha trascorso le prime due stagioni nel calcio dei grandi, convincendo lo Young Boys a puntarci dopo il primo anno tra i professionisti. Al termine di un ulteriore anno in prestito, l’ultima stagione è stata quella del suo primo vero salto di qualità.

Ma non è solo il colore della maglia che accomuna il suo passato col possibile futuro al Milan. Infatti, con la nazionale Under 21 svizzera ha avuto modo di conoscere e condividere il campo con un altro dei grandi protagonisti del mercato rossonero, Ardon Jashari. E proprio il centrocampista del Club Brugge, ormai a un passo dal Milan, sarà il primo volto già noto che potrebbe incontrare a Milanello.

L’ultima stagione di Athekame

Ma torniamo allo Young Boys che, come dicevamo, ha rappresentato un salto di qualità importante nella giovane carriera di Athekame. L’ultima stagione, infatti, è stata la consacrazione di un percorso fatto in patria sin dalle giovanili. Col club giallonero ha fatto finalmente il salto in Super League, imponendosi come titolare nella squadra campione in carica fin dal suo arrivo. Ma l’ultima annata è stata soprattutto quella dell’esordio in Champions League, in cui ha giocato tutte le otto partite del girone unico.

Ora, dopo aver arricchito il suo bagaglio con queste importanti esperienze, la sua stagione è già iniziata proprio in massima serie svizzera. Non è destinato però a continuare in patria, con Allegri che lo aspetta per il suo Milan. Per caratteristiche è un terzino moderno, molto propenso a spingere e che fa della velocità una delle sue doti principali, che lo porta spesso a essere incisivo andando al cross. E la preparazione fatta con lo Young Boys potrebbe consentirgli di bruciare le tappe anche col Milan, arrivando pronto per l’inizio della Serie A.