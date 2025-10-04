Lazio, risentimento muscolare per Zaccagni. Sarà out contro il Torino
Si ferma Mattia Zaccagni: l’ex Verona salterà il match contro il Torino a causa di un risentimento muscolare. Il comunicato della Lazio
Si ferma Mattia Zaccagni. Maurizio Sarri non potrà contare sul suo numero 10 in vista del match contro il Torino a causa di un risentimento muscolare. Il calciatore si sottoporrà accertamenti strumentali nella giornata di lunedì 6 ottobre. Di seguito il comunicato ufficiale della Lazio.
“A seguito di un fastidio emerso durante la seduta di allenamento di ieri e dopo un consulto con lo staff medico nella mattinata odierna, si comunica la non disponibilità di Mattia Zaccagni per la gara Lazio–Torino, a causa di un risentimento muscolare a carico dell’adduttore“.
“Il calciatore si sottoporrà lunedì ad accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema“.