PSG, pressing Zabarnyi: nuovi contatti nelle prossime ore

Previsti nuovi contatti tra PSG e Bournemouth per Ilia Zabarnyi: la situazione

Il Paris Saint-Germain alza il pressing per Ilia Zabarnyi, difensore centrale del Bournemouth.

La trattativa era già cominciata prima del Mondiale per Club: il giocatore classe 2002 è il primo obiettivo del club francese per rinforzare la difesa di Luis Enrique.

Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per arrivare alla stretta finale tra club. Il Bournemouth è bottega cara e, in questa finestra di calciomercato, ha già venduto Milos Kerkez al Liverpool (46 milioni di euro) e Dean Huijsen al Real Madrid (59 milioni). Nessuna fretta di vendere, dunque: serviranno le cifre giuste per convincere le Chierries. Quanto? Circa 70 milioni di euro.

Ma il Paris vuole Zabarnyi e il giocatore ha già dato il suo sì al club di Ligue 1. I parigini ora stanno lavorando a una nuova offerta sperando di chiudere a breve l’operazione: il Bournemouth ha rifiutato le prime due offerte, ma i francesi sperano che la prossima possa essere quella buona.