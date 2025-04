Si è conclusa la Youth Cup Fattorie Donna Giulia, torneo internazionale dedicato ai ragazzi U15 che ha visto trionfare il Flamengo

Se vi è capitato di sentire di una partita tra Juve Stabia e Paris Saint-Germain o Flamengo contro Fiorentina tranquilli, è tutto normale.

Si tratta dell’edizione 2025 del trofeo dedicato alla categoria U15 Youth Cup Fattorie Donna Giulia, diventato un punto di riferimento del calcio giovanile Internazionale.

Tante le formazioni di spessore che hanno preso parte alla quinta edizione della manifestazione: Psg, Manchester City, Flamengo, Chicago Fire ma anche Napoli, Sassuolo, Fiorentina, Bologna, Salernitana, Benevento e tantissime altre squadre da tutto il mondo.

Tra queste anche la Juve Stabia, che è riuscita ad arrivare sul podio. Si tratta dell’unica italiana tra le prime 3, che si è arresa in semifinale contro il Manchester City in una gara ricca di emozioni dove i ragazzi dell’allenatore Romano sono stati fermati più volte dai legni.

Il percorso della Juve Stabia alla Youth Cup Fattorie Donna Giulia

I giovani ragazzi della Juve Stabia sono dunque riusciti nell’impresa di portare a casa una medaglia di bronzo in quella che è diventata una vetrina del calcio giovanile mondiale. Percorso che ha visto i gialloblù eliminare il Paris Saint-Germain ai quarti di finale con il risultato di 1-0 per poi arrendersi in semifinale contro il Manchester City.

Nella finale per il Bronzo, la Juve Stabia ha poi battuto con un netto 3-0 la Salernitana. Vittoria che è valsa una prestigiosa medaglia che ha dato frutto al lavoro visto sul campo.

Medaglia d’Oro

La competizione è poi stata vinta dal Flamengo, che ha avuto la meglio per 1-0 sul Manchester City, premiato con la medaglia d’argento dopo l’oro dell’anno scorso.

Da segnalare è il fatto che i ragazzi dell’allenatore Romano hanno disputato quest’anno il loro primo Campionato U15 di A-B. Dato a testimoniare il grande lavoro disputato lungo l’intera stagione.