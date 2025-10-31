Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, Yildiz e Kelly non convocati per la Cremonese

Redazione 31 Ottobre 2025
Kenan Yildiz, attaccante della Juventus (IMAGO)
Yildiz e Kelly fuori dai convocati della Juventus per la gara contro la Cremonese: i due giocatori sono rimasti fuori dalla lista diramata da Luciano Spalletti.

Il primo sta gestendo dei carichi di lavoro e, per evitare delle complicazioni in futuro, resterà a casa. Non è in dubbio, comunque, per la prossima sfida di Champions League, in programma il 4 novembre alle 21 contro lo Sporting.

Discorso diverso per Kelly che ha rimediato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

La squadra bianconera ritrova Thuram, assente nella gara vinta 3-1 contro l’Udinese. Ma allo stadio Zini non potrà contare sul difensore e il suo numero dieci.