Le ultime sulle convocazioni di Luciano Spalletti in vista del prossimo match di Serie A

Yildiz e Kelly fuori dai convocati della Juventus per la gara contro la Cremonese: i due giocatori sono rimasti fuori dalla lista diramata da Luciano Spalletti.

Il primo sta gestendo dei carichi di lavoro e, per evitare delle complicazioni in futuro, resterà a casa. Non è in dubbio, comunque, per la prossima sfida di Champions League, in programma il 4 novembre alle 21 contro lo Sporting.

Discorso diverso per Kelly che ha rimediato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

La squadra bianconera ritrova Thuram, assente nella gara vinta 3-1 contro l’Udinese. Ma allo stadio Zini non potrà contare sul difensore e il suo numero dieci.