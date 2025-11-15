Le parole di Kenan Yildiz dopo la vittoria della sua Turchia contro la Bulgaria.

La Turchia batte la Bulgaria 2-0 a Bursa nella 5ª giornata del Gruppo E delle qualificazioni al Mondiale 2026.

Oltre ai 3 punti, può sorridere la nazionale allenata da Vincenzo Montella, che conquista almeno i playoff e rimanda all’ultima giornata la sfida diretta con la Spagna per il passaggio automatico al torneo iridato.

Presente in campo anche Kenan Yildiz: il 10 della Juventus, però, non è riuscito a segnare, rammaricandosi nella sua intervista post partita.

Di seguito le sue parole.

Turchia, le parole di Yildiz

Dopo il successo, il numero 10 della Juventus, Kenan Yildiz, ha dichiarato: “La Bulgaria ha giocato molto bene, abbiamo fatto loro i complimenti dopo il match perché ci hanno messo in difficoltà. Avrei dovuto segnare almeno due gol. Mi scuso per non esserci riuscito”.

Sulla prestazione della squadra: “Abbiamo fatto una buona prestazione di squadra. Il terreno era scivoloso, era difficile per noi. Abbiamo vinto con un’ottima prestazione. Cercheremo di fare ancora meglio nelle prossime partite. Abbiamo avuto innumerevoli occasioni”.

Infine, uno sguardo alla prossima sfida contro la Spagna: “La Spagna è attualmente la migliore nazionale al mondo, sono al primo posto. Faremo tutto il possibile”.