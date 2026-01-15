Kenan Yildiz assente dall’allenamento della Juventus per una lieve sindrome influenzale. Spalletti ritrova Gatti e Conceiçao

La Juventus torna in campo per preparare la partita contro il Cagliari, in programma sabato 17 gennaio alle 20:45 all’Unipol Domus, dopo la roboante vittoria contro la Cremonese per 5-0.

Dall’allenamento concluso poche ore fa arriva una notizia che non fa sorridere Luciano Spalletti: Kenan Yildiz non si è allenato per una lieve sindrome influenzale. Rimane da monitorare la sua condizione in vista del match di sabato.

Buone notizie però sui rientri: Federico Gatti e Francisco Conceiçao sono tornati in gruppo e si sono regolarmente allenati in vista della partita.

Restano da monitorare le condizioni di Yildiz, con Spalletti che dovrà rimaneggiare la propria formazione se il turco non dovesse essere disponibile.