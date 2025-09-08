Yeray Álvarez squalificato per 10 mesi: stop dopo la positività al test antidoping

Squalifica di 10 mesi per doping per Yeray Álvarez: il centrale dell’Athletic club sarà fuori fino ad aprile 2026.

Yeray Álvarez dovrà restare lontano dai campi da gioco per dieci mesi. Il difensore dell’Athletic Club, classe 1995, è stato sanzionato dalla UEFA dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping effettuato lo scorso marzo, in occasione della gara di Europa League contro il Manchester United.

Il giocatore basco aveva subito contestato la positività, spiegando che la causa poteva risiedere in un prodotto contro la caduta dei capelli.

Secondo la sua ricostruzione, si sarebbe trattato di un trattamento utilizzato dalla compagna e assunto in maniera inconsapevole, senza rendersi conto che potesse contenere sostanze vietate.

Yeray, che in passato aveva affrontato e superato un tumore ai testicoli, aveva inoltre spiegato di aver continuato a seguire cure preventive per contrastare l’alopecia.

Le motivazioni della squalifica di Yeray

La commissione disciplinare della UEFA ha riconosciuto la mancanza di dolo da parte del giocatore, ma ha comunque inflitto uno stop di dieci mesi.

La squalifica, già accettata in forma provvisoria a giugno, terminerà il 2 aprile 2026: fino ad allora Yeray non potrà scendere in campo in gare ufficiali.

Il difensore potrà però riprendere ad allenarsi con i compagni a partire da febbraio.