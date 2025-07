Verona, si lavora per Yellu Santiago: possibile accelerata a breve

Hellas Verona al lavoro per il centrocampista spagnolo ex Getafe

L’Hellas Verona è al lavoro per rinforzarsi a centrocampo con un giovane proveniente dalla Spagna. Si tratta di Yellu Santiago, classe 2004 e centrocampista box-to-box ex Getafe.

Arriverebbe a parametro zero, essendo rimasto svincolato dopo la scadenza del suo contratto col club spagnolo. I gialloblù potrebbero accelerare a breve per chiudere l’operazione.

Il giocatore, dai trascorsi anche con la nazionale spagnola Under 18, ha gli stessi agenti di Javi Sanchez, difensore che aveva svolto le visite mediche col Verona prima che la trattativa finisse in standby.

Il suo nome è stato preso in considerazione in Italia anche da Torino e Parma, oltre che dall’Alaves in Spagna.

Verona, chi è Yellu Santiago

Il giocatore che piace al Verona è cresciuto nelle giovanili del Valencia, con cui è arrivato fino alla squadra B e all’esordio in prima squadra prima di passare al Getafe. Nel suo percorso nelle giovanili è da sottolineare anche l’esperienza con la nazionale spagnola Under 18.

Col Getafe ha giocato nella Liga spagnola nelle ultime due stagioni. A 21 anni conta già 36 presenze e un gol nella massima serie spagnola e ora lo attende una nuova avventura. Il suo futuro potrebbe essere in Serie A a Verona.