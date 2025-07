Yellu Santiago, il centrocampista box-to-box che piace in Italia

Tutto quello che c’è da sapere su Yellu Santiago, centrocampista seguito dal Verona che piace anche a Torino e Parma

Il suo habitat naturale è il centrocampo, e nel suo futuro potrebbe esserci la Serie A. Giovane, spagnolo e dinamico. Non solo Verona. Yellu Santiago piace anche a Torino e Parma.

Attualmente svincolato dopo l’esperienza con il Getafe, il classe 2004 arriverebbe – dunque – a parametro zero. I gialloblù potrebbero accelerare a breve per chiudere l’operazione. Ma occhio anche alle squadre di Baroni e Cuesta.

Dinamico, roccioso, il più classico dei centrocampisti box-to-box. Equilibratore di Valencia e Getafe, ora il destino potrebbe essere italiano.

Il giocatore ha gli stessi agenti di Javi Sanchez, difensore che aveva svolto le visite mediche col Verona prima che la trattativa finisse in standby.

Tra Valencia, Getafe e la nazionale

La carriera di Santiago nasce e si sviluppa a Valencia: prima le giovanili, poi la squadra B fino all’esordio in Liga. Uno step alla volta fino al Mestalla: poi c’è il trasferimento al Getafe. A 21 anni conta già 36 presenze e un gol. Per lui c’è l’interesse di un’altra spagnola (l’Alaves), ma la sua carriera potrebbe proseguire all’estero. Proprio in Italia.

Nel mezzo, anche due presenze con la nazionale spagnola Under 18. E ora? Tre squadre e un centrocampista: Yellu Santiago costruisce il suo futuro. Step by step. Con il numero 25 sulle spalle.