Yassin Fares, che aveva giocato con i Black Lotus in Kings League Italia, è passato ai Boomers

Se pensavate che il calciomercato fosse finito, ci pensa la Kings League Italia a intrattenere il pubblico dello Stivale.

Yassin Fares, talentuoso attaccante che quest’anno aveva già vestito la maglia dell’Azzurra Kings, è passato dai Black Lotus ai Boomers.

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio sulle pagine ufficiali della squadra che ha come presidente Fedez.

Si tratta del primo trasferimento ufficiale di calciomercato di questa primo split della Kings League Italia. In esclusiva su gianlucadimarzio.com le parole dell’attaccante italiano.

Kings League Italia, le dichiarazioni di Yassin Fares

“Per me l’importante è giocare. Darò il massimo per i Boomers, che sono stati i primi a contattarmi in questi giorni. Come del resto ho fatto fino a pochi giorni fa con i Black Lotus”. Yassin Fares ha commentato il suo cambio di squadra, che è stato il primo fulmine a ciel sereno della lega.

“In questa competizione le cose cambiano in fretta – ha aggiunto il giocatore -. Il nostro compito ê quello di dare il massimo sempre e volevo mettermi in mostra. Cosa che ai Black Lotus non era più garantita”.

Fares sul sogno Mondiale e la maglia Azzurra

L’obiettivo, per Fares, è quello di fare bene adesso per cercare di vestire di nuovo la maglia azzurra: “È senza dubbio il punto più alto della Kings League. Quindi quello che cercherò di fare è dare il massimo per la squadra e poi per la squadra e per l’obiettivo più grande”.

Tra gli obiettivi, anche la qualificazione al Mondiale per Club. “Noi guardiamo sempre partita per partita, vogliamo ottenere tre punti ogni giornata. Se facciamo quello che dobbiamo e sappiamo fare il risultato alla fine arriva sempre. Ma un gradino alla volta”, ha concluso.

A cura di Simone Bianchi e Simone Pagliuca

