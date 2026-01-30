Yanis Massolin all’Inter: trattativa ai dettagli
Per il trasferimento di Yanis Massolin dal Modena all’Inter restano da definire pochi dettagli
L’Inter è sempre più vicina a Massolin del Modena: trattativa ormai ai dettagli. Il calciatore rimarrà a Modena fino al termine della stagione.
Il francese classe 2002 si sta mettendo in mostra nel campionato di Serie B, dove ha preso parte a 13 partite, di cui 7 da titolare.
Massolin ha realizzato anche 1 gol, contro il Frosinone nel pareggio per 2-2. Il centrocampista ha invece fornito due assist: uno contro il Catanzaro, mentre quello più recente nella vittoria sul Pescara.