Le parole dell’attaccante alla vigilia della partita di Champions League contro l’Inter

Lamine Yamal e il Barcellona sono pronti a sfidare l’Inter: domani, mercoledì 30 aprile, la squadra di Simone Inzaghi sarà ospite degli spagnoli.

Proprio alla vigilia dell’incontro, l’attaccante ha presentato la partita nel corso della conferenza stampa.

Yamal ha esordito così. “Siamo davvero emozionati; è la mia prima semifinale, e anche per molti della mia squadra. Vogliamo dimostrare tutto quello che sappiamo fare e raggiungere la finale. I compagni di squadra? Oltre a giocatori come Pedri e Raphinha… anche Iñigo e Frenkie de Jong mi hanno sorpreso. Sono grandi professionisti e stanno giocando a un livello incredibile.”

Lo spagnolo ha aggiunto. “L’Inter? Sappiamo che sono molto forti in difesa e che la difesa è la loro arma migliore. Sono anche molto veloci in contropiede e hanno una buona squadra. Dobbiamo giocare come sempre per avanzare”.

Barcellona, le parole di Yamal

Yamal ha parlato anche di sè. “Arrogante? Finché vinco non possono dirmi niente. Come calciatore, voglio essere ricordato come giocatore e come persona, e voglio essere educato, che è ciò che i miei genitori mi hanno insegnato a casa. Penso che pochi giocatori della mia età abbiano giocato così tante partite con il Barcellona come me, e lo do per scontato. Apprezzo la mentalità di essere sempre motivato, la costanza che ho e il livello a cui sono a 17 anni, perché non tutti possono farlo. Il Blackout che ha colpito la nazione? Non sapevo cosa fare. Sono venuto qui alla Ciutat Esportiva e ho incontrato diversi compagni di squadra”.

Lo spagnolo ha concluso. “Non mi paragono a nessuno, tanto meno a Messi . Lascio a voi la decisione. Non ha senso. Cerco di divertirmi e di seguire la mia strada. Non ho parlato con lui. Spero che questa sia l’era del Barcellona, ​​non di Lamine. Il fatto che Messi non abbia segnato contro l’Inter… gli è sicuramente mancata quella squadra, con tutti quelli che ha messo alla guida. Spero di riuscire a segnare”.