Lamine Yamal si racconta: il segreto del suo successo, il Real Madrid e il futuro al Barcellona

Diciassette anni, una bacheca (già) ricca di trofei e 83 presenze con il Barcellona. Nel futuro del nostro calcio c’è anche l’impronta di Lamine Yamal. Lo spagnolo, nel corso di un’intervista a Mundo Deportivo, si è raccontato. Parlando di Barcellona e non solo. “Io al Real Madrid? Impossibile”.

E aggiunge. “Ora mi sento a mio agio e questa è la cosa più importante. Che si parli o meno di stelle, alla fine si tratta di giocare, devi mostrare chi sei. Non devi sentirti una star, superiore o inferiore. Non è necessario. L’importante è sentirsi a proprio agio, giocare per la squadra e farsi aiutare dai compagni. Basta così”.

E il paragone con Lionel Messi è (quasi) inevitabile. “Fortunatamente non sono il primo a cui succede. Ciò significa che è qualcosa che le persone hanno dentro ogni volta che vedono un’ala mancina o, a volte, semplicemente quando uno è mancino”.

E aggiunge. “Cerco di essere me stesso. Ovviamente Messi, e lo dico sempre, è il miglior giocatore della storia”.

Barcellona, le parole di Yamal

Lo spagnolo è tra i calciatori più giovani del campionato. “Chi mi dà i consigli migliori? Raphinha. Parlo sempre con lui. Mi parla sempre prima delle partite, dopo le partite, dopo l’allenamento. Penso che tra i veterani, perché alla fine gli altri hanno quasi la mia età o due anni in più, lui sia quello con cui parlo di più e quello con cui ho il rapporto migliore”.

E aggiunge. “Il Barcellona come squadra è migliorato soprattutto nello stare di più insieme, nell’intensità che mettiamo negli allenamenti, ogni giorno. Ciò che vedi nel gioco è ciò che vedi nell’allenamento. Cerchiamo di dare il massimo, tutti insieme, ed è questo che ci ha fatto migliorare”.

--> --> -->-->