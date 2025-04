Lamine Yamal negli spogliatoi nel riscaldamento: cosa è successo nel prepartita di Barcellona-Inter.

Attimi di preoccupazione per il Barcellona di Hansi Flick, prima della semifinale di andata di Champions League tra i blaugrana e l’Inter di Simone Inzaghi.

Lamine Yamal si è avvicinato al fisioterapista della squadra, lamentando di un piccolo problema all’adduttore.

Dopo il dialogo con il medico della squadra, gli è stato suggerito di andare negli spogliatoi, per trattare al meglio il muscolo.

Il giocatore non dovrebbe avere problemi a livello muscolare, dunque dovrebbe scendere in campo dall’inizio per questa partita così importante.

Nonostante il piccolo problema, però, Yamal scenderà in campo regolarmente per la partita.

