Il ct della Svizzera su Jashari: “Effetto CDK? No, ha personalità da vendere”

Murat Yakin, ct della Svizzera, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del nuovo acquisto del Milan, Ardon Jashari

“Quello che mi piace di più di Ardon è il suo atteggiamento: lavora molto, ha tante ambizioni e ha il carisma di un leader“.

Così Murat Yakin, ct della Svizzera che ha lanciato il centrocampista rossonero in nazionale a soli 20 anni, ha commentato sull’ex Brugge Jashari.

Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico ha parlato anche di Athekame, calciatore dello Young Boys obiettivo di mercato del Milan.

Giocatore che però, per ora, ha giocato solo con l’U21 della Svizzera.

Yakin, le parole su Jashari del Milan e non solo

“Ardon è una mezzala moderna che abbina qualità fisiche a tecnica sopra la media. I tifosi devono temere un effetto De Ketelaere? No, non sono per nulla preoccupato. A 19 anni Jashari era capitano a Lucerna e al suo primo anno fuori da casa ha convinto tutti, anche in Europa con la Champions League. Ha la personalità e la mentalità per fare bene a San Siro e diventare un top, ancora di più giocando vicino a uno come Modric“, ha detto il ct sul centrocampista svizzero.

Mentre sul terzino obiettivo dei rossoneri ha dichiarato: “Athekame è un profilo molto interessante, deve compiere ancora 21 anni. Non l’ho allenato ma l’ho seguito da vicino, sta crescendo bene. Ha accumulato presenze in Champions, ha grande energia ed è intelligente tatticamente“.