Al-Shabab, ufficiale l’arrivo di Yacine Adli
Yacine Adli saluta la Serie A. Il centrocampista francese, messo fuori rosa dal Milan, si trasferisce in Arabia
Dopo il prestito alla Fiorentina, Adli è tornato in rossonero. Massimiliano Allegri non ha ritenuto l’ex Bordeaux un giocatore utile per il “suo” Milan.
Così, come confermato dal club, Adli si trasferisce in Arabia per vestire la maglia dell’Al-Shabab.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO