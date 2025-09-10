Questo sito contribuisce all'audience di

Al-Shabab, ufficiale l’arrivo di Yacine Adli

Redazione 10 Settembre 2025
Adli, centrocampista Fiorentina (IMAGO)
Adli, centrocampista Fiorentina (IMAGO)

Yacine Adli saluta la Serie A. Il centrocampista francese, messo fuori rosa dal Milan, si trasferisce in Arabia

Yacine Adli saluta la Serie A. Il centrocampista francese è un nuovo giocatore dell’Al-Shabab.

Dopo il prestito alla Fiorentina, Adli è tornato in rossonero. Massimiliano Allegri non ha ritenuto l’ex Bordeaux un giocatore utile per il “suo” Milan.

Così, come confermato dal club, Adli si trasferisce in Arabia per vestire la maglia dell’Al-Shabab.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO