Xhaka, il padre conferma: “Il Milan lo vuole. I club devono trovare un accordo”

Le parole di Ragip Xhaka, padre di Granit, sull’interesse del Milan

Il Milan continua a puntare Granit Xhaka per il centrocampo. L’ex centrocampista dell’Arsenal è uno degli obiettivi dei rossoneri, in attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Luka Modric. Il Bayer Leverkusen ha aperto le porte alla trattativa, come raccontato nella giornata di ieri 25 giugno, per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

A confermare l’interesse del club rossonero sullo svizzero ci ha pensato il padre Ragip. Intervenuto ai microfoni di Teve1, ha commentato: “Il Milan vuole Xhaka. Non parlerò delle condizioni dell’affare. I club devono trovare un accordo tra di loro“.

Su Tare, invece, il padre del calciatore del Bayer Leverkusen ha dichiarato: “Lo apprezzo molto“.

Nell’ultima stagione, il classe ’92 ha raccolto 49 presenze tra tutte le competizioni, segnando 2 gol e servendo 7 assist. Ora potrebbe essere un rinforzo per il Milan di Allegri, che continua a lavorare sul centrocampo.