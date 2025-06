Milan, piace Xhaka per il centrocampo

Interesse dei rossoneri per Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen

Si è aperto il nuovo corso del Milan, targato Massimiliano Allegri e Igli Tare, il quale ricopre il ruolo di direttore sportivo.

Risolta la questione allenatore, il Milan può ora focalizzarsi sul calciomercato estivo. L’obiettivo è frasi trovare pronti per la giornata di sabato 23 agosto, quando incomincerà la Serie A 2025/26.

Per quanto riguarda il centrocampo, Reijnders è prossimo alla partenza in direzione Manchester City a fronte di un corrispettivo di 55 milioni + 15 di bonus.

In entrata, invece, piacciono diversi profili. C’è l’apprezzamento da parte del Milan per Ricci del Torino, ma proverà a fare un tentativo anche per Rovella della Lazio. Oltre ai due calciatori italiani, piace anche Granit Xhaka, centrocampista svizzero classe 1992 del Bayer Leverkusen.