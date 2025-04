Aria pesante in casa Bayer Leverkusen dopo l’eliminazione in Coppa da una squadra di terza serie: accenni di rissa tra Xhaka e un tifoso

Aria pesante, pesantissima in casa Bayer Leverkusen. Nella serata di martedì 1 aprile – giorno del pesce d’aprile -, lo scherzo l’ha fatto l’Arminia Bielefeld eliminando la squadra di Xabi Alonso in semifinale di DFB Pokal.

Il gol di Jonathan Tah al 17° minuto del primo tempo è stato solo un’illusione, perché alla fine la storia l’hanno fatta gli avversari. Al 20′ Wörl e al 45’+3 Grosser, la storia è fatta: in finale di Coppa di Germania c’è una squadra di terza serie tedesca.

Per scoprire l’avversaria che affronterà proprio l’Arminia Bielefeld all’Olympia Stadion il 24 maggio, bisogna aspettare l’esito della sfida in programma mercoledì 2 aprile tra lo Stoccarda e il Lipsia.

L’eliminazione contro un’avversaria “alla portata” ha fatto infuriare i tifosi, che all’uscita dei propri beniamini dallo stadio si sono fatti sentire, arrivando addirittura allo scontro.

Xhaka a confronto con un tifoso: rissa sfiorata

Come anticipato, l’eliminazione del Bayer Leverkusen contro l’Arminia Bielefeld in semifinale di DFB Pokal ha suscitato diverse polemiche. I tifosi delle Aspirine non hanno risparmiato le critiche tra insulti e contestazioni ai propri giocatori.

Il centrocampista del Bayer Leverkusen Granit Xhaka non si è tirato indietro e ha accettato il confronto, come testimoniano le immagini andate in onda e racconte da Sky Sports DE. Un duro faccia a faccia tra i sostenitori e l’ex Arsenal, in particolare con un tifoso che gli puntava il dito contro.

Minuti di tensione poi terminati, che testimoniano l’evidente frustrazione tanto tra i tifosi sugli spalti che tra i tifosi in campo. Da una parte la richiesta dello svizzero di avere un confronto dai toni meno accesi e più civili, dall’altra la volontà dei tifosi di rivedere quel Bayer Leverkusen capace di vincere la Bundesliga da imbattuta, vincere la Coppa di Germania e arrivare in finale di Europa League. Tutto meno di 365 giorni fa.