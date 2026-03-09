L’ex allenatore del Barcellona ha parlato di alcuni retroscena legati al mancato ritorno di Leo Messi in blaugrana

“Il ritorno di Messi al Barcellona era già definito“: così Xavi Hernandez, ex allenatore blaugrana, ha cominciato il suo racconto sul campione argentino e sul ritorno, poi sfumato, in Catalogna.

Xavi ha rilasciato un’intervista a La Vanguardia, durante la quale ha proseguito spiegando i motivi della mancata chiusura dell’operazione: “Leo era già stato ingaggiato. A gennaio 2023, dopo aver vinto il Mondiale, ci siamo contattati e mi ha detto che non vedeva l’ora di tornare. Abbiamo parlato fino a marzo, e gli ho detto: ‘Beh, quando mi darai l’ok, lo dirò al presidente’“.

L’ex allenatore blaugrana continua concentrandosi proprio sulla figura del presidente Laporta: “Mi disse senza mezzi termini che se Leo fosse tornato gli avrebbe fatto guerra, e che non poteva permetterlo. E poi improvvisamente Leo smise di rispondere alle mie chiamate perché gli era stato detto dall’altra parte che non si poteva fare“.

Dal mancato ritorno dell’argentino ai dialoghi con Laporta, ma non solo: Xavi ha anche chiuso a un suo possibile ritorno al Barcellona. Di seguito le sue parole.

Xavi: “Non tornerò al Barcellona”

Il racconto su Messi e ciò che accadde nel 2023 si conclude così: “Chiamai il padre di Leo e gli dissi: ‘Non è possibile, Jorge’. E lui rispose: ‘Parla con il presidente’. E io insistetti dicendo che avevamo parlato con Leo per cinque mesi, che era un affare fatto, che non c’erano dubbi sull’aspetto calcistico, e che finanziariamente saremmo andati a Montjuïc e avremmo fatto un ultimo ballo come quello di Jordan, era tutto pronto“.

Xavi, come anticipato, chiude a un suo possibile ritorno in blaugrana: “Ora penso che non tornerò al Barcellona. Ho già avuto le mie tappe come giocatore e allenatore. Il mio interesse è raccontare la verità. Messi non torna perché il presidente non vuole, non per la Liga o perché suo padre chiede più soldi“.

Dunque, c’è ancora possibilità di vedere un’ultima volta Messi al Barcellona? Xavi conclude così: “Non vedevo l’ora che Leo tornasse, e ancora oggi penso che aiuterebbe la squadra a segnare gol, senza alcun dubbio. Leo tornerebbe a trionfare al Camp Nou, era il suo desiderio e anche il mio: lui ora lo sa, ma per un po’ di tempo non sono riuscito a comunicare con lui“.