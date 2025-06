Real Madrid, Xabi Alonso: “Il risultato contro il City non importa, la Juve è la Juve”

Le parole dell’allenatore del Real Madrid in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro i bianconeri.

Il Real Madrid si prepara per affrontare la Juventus agli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA. Primo posto nel girone H per i Blancos e secondo nel G per la la squadra di Tudor, piazzamenti che sono valsi lo scontro alla prima partita della fase a eliminazione diretta.

I bianconeri hanno chiuso con la sconfitta per 5-2 la fase a gironi contro il Manchester City, un risultato che potrebbe influire in vista della sfida contro la squadra di Xabi Alonso.

L’ex allenatore del Bayer Leverkusen, però, non vuole abbassare l’attenzione e ha dichiarato: “Una volta superati i gironi ogni gara degli ottavi diventa come una finale”.

Sulla squadra di Tudor ha inoltre aggiunto: “La Juve è la Juve, è una società storica in Europa. Il risultato contro il City non importa adesso, hanno una grande squadra e sarà davvero difficile”.