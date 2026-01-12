La decisione ufficiale dei blancos

Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid.

Il comunicato ufficiale è arrivato all’indomani della sconfitta in Supercoppa contro il Barcellona. Il club madrileno si trova al momento al secondo posto de “La Liga”, a -4 dagli avversari blaugrana.

Questa la nota dei blancos. “Il Real Madrid C. F. comunica che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, si è deciso di porre fine alla sua fase di allenatore della prima squadra.

Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutto il madridismo perché è una leggenda del Real Madrid e ha rappresentato in ogni momento i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa.

Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutta la sua squadra tecnica per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo, e augura loro buona fortuna per questa nuova fase della loro vita”.

Arbeloa il successore

Il Real Madrid ha già il suo sostituto. Al posto di Xabi Alonso, infatti, sarà Arbeloa a guidare la prima squadra. “Il Real Madrid C. F. comunica che Alvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra.

Alvaro Arbeloa è stato l’allenatore della Castiglia dal giugno 2025 e ha sviluppato tutta la sua carriera di allenatore nelle giovanili del Real Madrid dal 2020. Ha guidato il ‘Real Madrid Calcio Base’ nella stagione 2020-2021 proclamandosi campione di Lega, Cadetto A nel 2021-2022 e Giovanile A dal 2022 al 2025. Come allenatore della Giovanile A, ha ottenuto il triplete nel 2022-2023 (Lega, Coppa del Re e Coppa dei Campioni) e la Lega nella stagione 2024-2025. In qualità di giocatore, Alvaro Arbeloa ha fatto parte del Real Madrid in una delle fasi di maggior successo della sua storia. Ha difeso la nostra maglia tra il 2009 e il 2016 in 238 partite ufficiali. Durante questo periodo ha vinto 8 titoli: 2 Coppe europee, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa europea, 1 Liga, 2 Coppe del Re e 1 Supercoppa di Spagna.

Con la nazionale spagnola, anche Álvaro Arbeloa ha fatto parte di un’epoca storica, in cui ha vinto i Mondiali 2010 in Sud Africa e 2 euro (2008 e 2012). È stato 56 volte internazionale”.