Real Madrid, Xabi Alonso: “La Juve è una squadra ostica. Mbappé? Si sente meglio”

Le parole dell’allenatore del Real Madrid in vista della sfida contro la Juventus, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Juventus e Real Madrid si trovano di fronte negli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA.

Primo posto nel girone H per i Blancos, secondo invece per i bianconeri nel G. Un incrocio che sa di storia e che vale l’accesso ai quarti di finale.

Xabi Alonso sta vivendo le sue prime settimane da allenatore delle Merengues e ha presentato così la partita in programma alle ore 21 (ora italiana), parlando molto della formazione di Igor Tudor.

Di seguito le parole dell’allenatore del Real Madrid.

Xabi Alonso: “Giochiamo contro una grande squadra”

Xabi Alonso ha aperto dicendo: “Domani giochiamo contro una grande squadra e ci vorrà molto da parte nostra. Calcio, mentalità e concentrazione. Abbiamo lavorato duramente e tutto è pronto”.

Sulla preparazione ha aggiunto: “Come ho detto, utilizziamo i droni per vedere l’allenamento da una prospettiva diversa, per vedere la distanza tra i giocatori e per vedere altri aspetti tattici. La cosa più importante per me è gestire la distanza tra i giocatori in campo. Difendersi insieme, attaccare insieme”. Sugli infortunati: “Militao e Carvajal sono tornati. Saranno in squadra domani”.

Alonso: “Juve avversario ostico. Mbappé? Sta bene”

L’allenatore spagnolo ha proseguito: “La Juventus sarà un avversario ostico, noi saremo pronti. È una squadra molto intensa, con idee chiare e grande qualità collettiva e individuale. Quest’anno sono arrivati ​​giocatori di altissimo livello. La partita contro il City non è il nostro punto di riferimento. Saremo pronti”.

Sulla competizione ha dichiarato: “L’impatto del Mondiale per Club sulla salute dei giocatori? Non sono d’accordo, non ci penso molto. Stiamo dando grande importanza a questo torneo e pensiamo solo a battere la Juventus”. Infine sulle condizioni di Mbappé: “Sta bene. Stiamo parlando giorno per giorno. Si sente meglio. Domani mattina ne parleremo e prenderemo una decisione. Chance? Molte. Non so quante. Ma ci sono un sacco di opzioni con cui giocare”.