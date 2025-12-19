Real Madrid, Xabi Alonso: “Con la società c’è un rapporto stretto basato sul rispetto e sull’affetto”

Le parole dell’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso alla vigilia dell’ultimo match del 2025 contro il Siviglia.

Il Real Madrid si prepara a chiudere il suo 2025, anno in cui ha salutato Carlo Ancelotti per dare il benvenuto a Xabi Alonso. Durante i primi mesi sulla panchina dei Blancos, però, non sono mancate le difficoltà per l’allenatore spagnolo.

Il Barcellona capolista è distante 4 punti e dopo la sconfitta contro il Manchester City in UEFA Champions League si facevano sempre più insistenti le voci di un possibile esonero.

Alla vigilia del match contro il Siviglia, valido per l’ultimo appuntamento dell’anno, ha parlato proprio l’ex Bayer Leverkusen, iniziando da un commento sulla partita.

“È l’ultima partita dell’anno. Abbiamo giocato tante partite e vogliamo concludere in bellezza, ottenere la terza vittoria e iniziare il 2026 con energia e ottimismo. Il nostro avversario è esigente, pretende molto da noi, gioca situazioni uno contro uno e i suoi giocatori sono molto attivi nei duelli. Sono bravi con la palla. Vogliamo che tutti si divertano“. Di seguito le dichiarazioni complete.

Xabi Alonso: “I voti verranno dati alla fine della stagione”

Alonso ha proseguito parlando dei rapporti con il club: “Fin dall’inizio, abbiamo avuto un rapporto stretto, basato sul rispetto e sull’affetto. Gli standard sono estremamente elevati. È una lunga strada; ci saranno momenti belli e momenti meno belli“.

In seguito, su una domanda relativa alla valutazione di questi primi mesi risponde: “Non dipende da me. E i voti verranno dati alla fine della stagione”.

Xabi Alonso, poi, ha chiuso parlando degli obiettivi: “Il club aspira sempre a tutto, sappiamo qual è l’obiettivo. Sappiamo come vogliamo raggiungerlo. Siamo tutti uniti, dal presidente ai giocatori, per fare del nostro meglio. Questo è indiscutibile”.