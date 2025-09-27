Inter, Marotta: “Chivu? Profilo adatto a questo nuovo ciclo. San Siro? La città e i tifosi ne hanno bisogno”

L’Inter affronta il Cagliari per l’ultimo match del sabato di Serie A: le parole di X nel prepartita.

Si chiude il sabato della quinta giornata di Serie A. Dopo il pareggio tra Juventus e Atalanta all’Allianz Stadium, tocca al match tra Cagliari e Inter.

I padroni di casa arrivano alla partita vinta contro il Lecce, mentre i nerazzurri hanno trovato i 3 punti battendo il Sassuolo.

Nel prepartita, Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole.

Le parole di Marotta prima di Cagliari-Inter

Il presidente nerazzurro ha esordito: “Chivu? L’impressione è nettamente positiva, il suo profilo lo conoscevamo molto bene, non solo da giocatore. Questo depone a suo favore, è un profilo adatto a quello che è il nostro nuovo ciclo. L’allenatore non è solo quello che si vede il giorno della partita, ma anche durante la settimana. In tutti questi aspetti Chivu supera nettamente la sufficienza“.

Sullo stadio: “Credo e spero che anche i nostri politici capiscano che la città di Milano ha bisogno di un nuovo stadio. Vorremmo trasformare questa esigenza in un patrimonio per il comune di Milano. Se non sarà così, noi dovremo colmare questa esigenza. Se si pensa che negli ultimi 10 anni sono stati costruiti 53 stadi nuovi e in Italia soltanto 2, si pone questo tipo di problema”.

Infine, sulla laurea appena ottenuta: ” Cambia poco, sono anche un po’ stanco. L’esperienza è lo strumento più importante, che va di pari passo con la conoscenza. Lavoriamo bene con la proprietà e gli altri membri della società”.