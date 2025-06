Wydad Casablanca (Imago)

Dalla fondazione ‘’da film’’ alla conquista dell’Africa: alla scoperta del Wydad Casablanca, avversaria della Juventus al Mondiale per Club

Nella seconda giornata del Gruppo G del nuovo Mondiale per Club, il 22 giugno a Philadelphia la Juventus affronterà la squadra che per tanti marocchini è simbolo di indipendenza e… amore: il Wydad Athletic Club.

Polisportiva creata l’8 maggio 1937 durante la resistenza all’oppressione del protettorato francese, il suo nome deriva dal fatto che uno dei suoi fondatori arrivò in ritardo a una delle riunioni per la fondazione del Club, perché incantato ad ammirare l’ultimo film dell’attrice e cantante egiziana Umm Kuithum dal titolo ‘Wydad’, che in lingua araba significa amore. Non esistono fonti ufficiali riguardo la fondazione del Wydad, questa è infatti soltanto l’ipotesi che nel corso dei decenni è diventata la più probabile, ma è bello pensare che sia andata effettivamente così.

Se le origini sono avvolte da un leggero mistero non ci sono dubbi sull’ascesa della squadra di Casablanca: ventidue campionati e nove coppe nazionali, Club più titolato del Paese davanti agli storici rivali concittadini del Raja, nomina di ‘’Club marocchino del XX secolo’’ da parte della FIFA e anche uno dei Club più vincenti del Continente con tre CAF Champions League, una Coppa delle Coppe d’Africa e una CAF Supercup.

I maggiori successi continentali sono nel 1992, 2017 e 2022. E pensare che durante la finale di ritorno nel 2019 contro i tunisini dell’Esperance i biancorossi decisero di ritirarsi a causa di un gol regolare giudicato in fuorigioco dall’arbitro, con la decisione non modificabile per un guasto al VAR e con annessa sconfitta a tavolino. Anche questa, roba decisamente da film.

Un Mondiale per mettersi in mostra e tornare grandi

In patria non sono stagioni facili: il titolo manca dal 2022 e il risultato più importante è una semifinale di Champions datata 2023. Quattro allenatori cambiati nelle ultime quattro stagioni e una vecchia conoscenza del nostro calcio passata per pochi mesi dallo stadio Mohamed V come M’Baye Niang (due gol in sole otto presenze tra settembre 2024 e gennaio 2025).

Il 25 maggio è stato deciso l’ultimo cambio in panchina dopo il terzo posto raggiunto nell’ultima Botola Pro, con addirittura l’ex direttore sportivo Mohamed Amine Benhachem pronto a guidare la spedizione africana in America.

Gianni Infantino (Imago)

Da Pedrinho a un fratello d’arte: i principali giocatori del Wydad Casablanca

Anche la rosa negli ultimi anni ha subito variazioni, con l’arrivo del trequartista classe 2005 ex Fluminense Arthur Wenderroscky e il pari ruolo 2004 Pedrinho come giovani stelline. Ad arricchire d’esperienza la squadra è arrivato da pochi giorni il fratello 38enne dell’ex Fiorentina e protagonista a Qatar 2022 Sofyan Amrabat, Nordin.

In avanti, oltre a Nordin che di mestiere fa l’ala destra, le maggiori speranze sono riposte nei due attaccanti più prolifici dell’ultima stagione: Mohamed Rayhi e Cassius Mailula, autori di 18 gol e 7 assist in totale. Basse aspettative in un girone con Manchester City e Juventus, ma la solita tenacia e tecnica per portare in alto ancora una volta il calcio marocchino.

A cura di Cristian Viscione