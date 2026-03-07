Il Chelse soffre, va due volte sotto, ma poi riesce a rimontare nel primo tempo supplementare: quarti di finale di FA Cup raggiunti

Impresa solo sfiorata per il Wrexham. Contro il Chelsea i gallesi — sesti in Championship — sono infatti passati due volte in vantaggio, arrendendosi soltanto nei tempi supplementari.

Il primo tempo si è concluso sul risultato di 1-1 con le reti di Smith per il Wrexham e l’autogol di Okonkwo, che ha ristabilito la parità. Nella ripresa la squadra gallese è passata nuovamente in vantaggio con Doyle, a cui ha risposto, all’82’, Acheampong. Nel recupero, sul 2-2, i padroni di casa sono rimasti in 10 per l’espulsione diretta di Dobson.

Al 96’, nel corso del primo tempo supplementare, ecco il gol di Garnacho che, complice anche la superiorità numerica, sembrava decisivo per la qualificazione dei Blues.

Finita qua? Ovviamente no, come spesso capita in FA Cup. A 5’ dalla fine del secondo tempo supplementare, il Wrexham aveva infatti trovato il gol del 3-3 con Brunt. Per pochi centimetri l’attaccante si trovava però in fuorigioco: rete annullata. Nel recupero finale Joao Pedro ha trovato la rete del 4-2 con il 18esimo gol in stagione.