EA7 World Legends Padel Tour, svelato il calendario 2026: si parte da Milano

Il EA7 World Legends Padel Tour è pronto a ripartire: la prima tappa sarà a Milano. Il calendario completa dell’edizione 2026

Riparte il EA7 World Legends Padel Tour, il circuito mondiale di padel riservato alle Legends del calcio, tra cui ci sono anche Luca Toni e Luca Ceccarelli, trionfatori nelle finals di Miami nel 2025. Quest’anno la stagione inizia da Milano, città che ospita l’evento per la prima volta, mentre tra le novità del calendario spuntano anche le tappe a Hong Kong e Shanghai.

I primi campioni a sfidarsi saranno Andriy Shevchenko, Luca Toni, Marco Materazzi, Vincent Candela, Fernando Llorente e Nelson Dida. Completano l’elenco dei partecipanti Christian Vieri, Diego Perotti, Alessandro Costacurta, German Denis, Alessandro Matri e Ivan Rakitic.

“Il nostro obiettivo è chiaro fin dall’inizio, e cioè migliorare anno dopo anno, tappa dopo tappa. I nostri standard sono unici nel panorama internazionale, e le nostre Legends ce lo riconoscono ogni volta. Rappresentiamo ormai un punto fermo per tutte loro. Ci tengo a ringraziare EA7 Emporio Armani, nostro partner storico, oserei dire nostro grande amico da sempre, e tutti gli sponsor che ci accompagnano in questa grande avventura“, ha dichiarato Alessandro Moggi, presidente di World Legends Tour.

Il numero uno del circuito mondiale di padel ha proseguito parlando della scelta di iniziare il tour proprio da Milano: “Sono contento di partire da Milano che, al pari di Hong Kong e Shanghai, rappresenta una novità assoluta per il nostro circuito. In quest’edizione 2026, inoltre, porremo molta attenzione sul fronte della beneficenza”.

World Legends Padel Tour, le tappe

Dopo la prima tappa di Milano, sarà New York a ospitare il World Legends Padel Tour. Il circuito tornerà in Italia a settembre, quando si svolgeranno le partite di Roma. A differenza dello scorso anno, quando le fasi finali si sono disputate a Miami, quest’anno le finals sono in programma a Dubai: appuntamento a fine novembre.

13/14 marzo: Milano

17/18 aprile: New York

6/7 giugno: Istanbul

11/12 settembre: Roma

25/26 settembre: Amsterdam

16/17 ottobre: Shanghai

30/31 ottobre: Hong Kong

28/29 novembre: Finals Dubai