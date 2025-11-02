Wolverhampton, ufficiale l’esonero di Vítor Pereira
Salta un’altra panchina in Premier League: ufficiale l’esonero dell’allenatore del Wolverhampton, Vítor Pereira.
La Premier League non fa sconti: lo sa bene Ange Postecoglou, che, dopo aver trionfato in Europa League con il Tottenham, ha dovuto lasciare la panchina del Nottingham Forest dopo appena 40 giorni.
Ora, tocca al Wolverhampton, che ha deciso di cambiare la propria guida in panchina: dopo un inizio di campionato molto complicato, Vítor Pereira non è più l’allenatore.
2 punti conquistati in 10 giornate, con il 3-0 subito contro il Fulham che ha pesato ancora di più sulla sua situazione.
L’ex allenatore dell’Al-Shabab, dunque, deve lasciare la panchina dei Wolves: di seguito il comunicato ufficiale.
Wolverhampton, il comunicato su Pereira
“I Wolves hanno interrotto il rapporto di collaborazione con l’allenatore Vitor Pereira”.
“Desideriamo ringraziare Vitor e il suo staff per il loro instancabile lavoro durante la loro permanenza al Molineux“.