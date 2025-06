Wolverhampton, l’italiano Domenico Teti è il nuovo direttore sportivo

Il Wolverhampton ha annunciato Teti come nuovo direttore sportivo

Arriva un nuovo direttore sportivo italiano in Premier League, dove, già da marzo, Andrea Berta ricopre il ruolo di ds dell’Arsenal.

Questa volta tocca al Wolverhampton, che ha ufficializzato Domenico Teti come nuovo ds. Si tratta di un dirigente giramondo, rimasto libero dopo la fine dell’ultima esperienza in Arabia Saudita all’Al-Shabab.

In Inghilterra ritroverà Vitor Pereira, allenatore portoghese con cui aveva già lavorato nella precedente avventura e con cui ha un grande legame.

Proprio l’opportunità di tornare a lavorare con lui è alla base del suo arrivo al Wolverhampton, che lo ha annunciato insieme agli altri nomi che comporranno la struttura societaria nella prossima stagione.

Il comunicato del Wolverhampton

Di seguito il lungo comunicato del club: “Nell’ambito dell’impegno continuo del club nel rafforzare l’ambiente professionale e migliorare l’efficienza operativa in tutti i reparti, Domenico Teti è stato nominato direttore del calcio professionistico del club. Teti si unisce al club con una vasta esperienza in Europa e Medio Oriente e lavorerà come parte del team dirigenziale del calcio per migliorare la strategia e la pianificazione del calcio professionistico e della prima squadra, favorendo una migliore collaborazione e contribuendo a garantire allineamento e coerenza nell’ambiente professionale. […]

Tutte le posizioni fanno capo al presidente esecutivo Jeff Shi e fanno parte di un team dirigenziale presso il Compton Park, il campo di allenamento del club, formato per fornire un supporto coeso a Vitor Pereira e alla prima squadra. Shi ha dichiarato: ‘Sono lieto di dare il benvenuto a Domenico ai Wolves come parte del nostro team dirigenziale. Il suo background internazionale e la sua esperienza a livello senior porteranno una nuova prospettiva al club e rafforzeranno la struttura a supporto dell’allenatore Vitor Pereira e dell’ambiente della prima squadra. Insieme a Matt, Phil, Matt e Max, che hanno avuto un ruolo fondamentale nei recenti progressi che abbiamo compiuto, questo gruppo dirigente fornisce una chiara competenza in tutte le aree operative, garantendo allineamento e una forte collaborazione in tutto il dipartimento di football’.”

Le parole di Teti

Queste le prime parole di Teti: “Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della famiglia del Wolverhampton Wanderers e di sentire la passione dei suoi tifosi, che incarnano l’anima e lo spirito di questo storico club. È un onore far parte di qualcosa di così speciale.

Non vedo l’ora di lavorare con Jeff, Vitor e il resto dello staff e dei giocatori, contribuendo allo sviluppo di una cultura calcistica appassionata, lungimirante e proattiva“.