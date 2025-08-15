Hellas Verona, Tchatchoua al Wolverhampton: contratto quinquennale a 2 milioni a stagione

Il Wolverhampton si prepara ad accogliere Tchatchoua

Il Wolverhampton si prepara ad accogliere Jackson Tchatchoua. Il terzino partirà oggi, 15 agosto, per l’Inghilterra e firmerà un contratto quinquennale a 2 milioni a stagione con i Wolves. L’Hellas Verona incasserà 12.5 milioni di euro.

Tchatchoua è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione gialloblù. Il terzino del Camerun ha concluso il campionato con 36 presenze, 2 gol e 3 assist.

Il classe 2001 è arrivato in Italia nell’estate del 2023 in prestito dal Charleroi, club belga. Nella finestra estiva del 2024 il Verona ha deciso di riscattare il terzino, allora reduce da un’ottima stagione d’esordio in cui ha raccolto 2 assist in 26 gare.

Tchatchoua saluta l’Hellas dopo 2 anni e 64 presenze.