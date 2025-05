Il Wolverhampton è inarrestabile. I Wolves comandano la classifica delle squadre più in forma d’Europa con 6 vittorie consecutive in Premier

Il Wolverhampton vola in Premier League. I Wolves sono reduci da 6 vittorie consecutive. La striscia vincente ha permesso a Cunha e compagni di salire in vetta alla classifica delle squadre più in forma dei top 5 campionati europei.

Nessuno ha fatto meglio del club inglese fin qui, con la squadra allenata dal portoghese Vitor Pereira che si trova davanti a top club come il Barcellona (secondo nella speciale classifica) e il Liverpool (quinto), fresco di vittoria della Premier League.

La striscia di successi consecutivi è sorprendente visto l’inizio di stagione complicato del Wolverhampton. Nelle prime 10 partite di Premier, i Wolves hanno raccolto 3 pareggi e 7 sconfitte. Fino allo scorso dicembre, il club si trovava nelle ultime posizioni della classifica. Poi, con l’esonero di Gary O’Neil e l’arrivo di Pereira, la stagione dei Wolves ha cambiato volto.

Le 6 vittorie consecutive del Wolverhampton sono arrivate nel momento clou della stagione. Nei 6 successi di fila, la squadra trascinata da Matheus Cunha ha vinto altrettanti scontri diretti per la salvezza, allontanandosi dalla zona rossa della classifica.

Il Wolverhampton vola in Premier: effetto Pereira

L’arrivo di Vitor Pereira sulla panchina del Wolverhampton ha cambiato le sorti della squadra. L’allenatore ex Al-Shabab e Corinthians guida i Wolves dallo scorso 22 dicembre. I tifosi non avrebbero potuto desiderare regalo migliore per Natale. Le scelte dell’allenatore, infatti, si sono rivelate decisive per i risultati del club. Primo fra tutti l’utilizzo dell’attaccante norvegese Jorgen Strand Larsen, trascinatore della squadra insieme a Cunha.

In appena 4 mesi, Pereira ha già scritto una pagina di storia del club. Sotto la guida del portoghese, il Wolverhampton ha superato il record della stagione 1970/1971 per il maggior numero di vittorie consecutive. Dopo oltre 50 anni, i Wolves hanno inanellato più di 5 successi di fila. Dall’arrivo di Pereira a fine dicembre, il Wolverhampton è la terza squadra della Premier con il maggior numero di vittorie (10). Solo il Liverpool di Arne Slot e il Newcastle di Eddie Howe hanno ottenuto più successi dei Wolves (i Reds 13 vittorie, i Magpies 12).

Sulle ali della coppia Strand Larsen-Cunha

Così diversi e così simili. Jorgen Strand Larsen e Matheus Cunha sono i trascinatori del Wolverhampton. I gol dell’attaccante norvegese e del numero 10 brasiliano hanno permesso ai Wolves di allontanarsi dalla zona retrocessione. Strand Larsen è la sorpresa della stagione. Arrivato in prestito dal Celta Vigo, il classe 2000 ha lasciato il segno al debutto in Premier League. In 32 partite, l’attaccante norvegese ha segnato 13 gol, di cui 6 nelle ultime 6 vittorie.

Al Molineux Stadium sta brillando anche Matheus Cunha. Il brasiliano è il capocannoniere della squadra con 15 reti. La stagione dell’attaccante della Seleçao è stata macchiata dall’espulsione contro il Bournemouth per una testata rifilata a Kerkez che gli è costata 4 giornate di squalifica. Cartellini rossi a parte, Cunha è la stella più brillante di Wolverhampton e il gran numero di reti ne è la dimostrazione. Tra partenze a rilento e record infranti, la stagione dei Wolves è stata una montagna russa. A 4 giornate dalla fine, dopo aver conquistato la salvezza aritmetica, il Wolverhampton sogna il decimo posto per concludere la stagione nel migliore dei modi.