Wolverhampton, Diogo Jota verrà inserito nella Hall of Fame del club

Diogo Jota (IMAGO)

Il Wolverhampton, ex club di Diogo Jota, ha deciso di inserire il portoghese nella propria Hall of Fame

Diogo Jota ha lasciato un ricordo indelebile in tutte le persone che hanno avuto a che fare con lui, ma ancor più nei tifosi che hanno avuto l’onore di vederlo giocare per la propria squadra del cuore.

Ecco spiegato perché, dopo la sua scomparsa, in tantissimi – soprattutto tra i club per cui ha giocato – si sono mossi con delle commemorazioni o iniziative in suo onore.

Lo ha fatto il Liverpool, omaggiando in più riprese, ma anche il Wolverhampton non è stato da meno. Il club nero-oro, infatti, ha ora deciso di inserire il portoghese nella propria Hall of Fame.

Come comunicato dagli inglesi, la decisione è stata unanime, a dimostrazione dell’emozione travolgente provata dai tifosi.

Il comunicato del Wolverhampton su Diogo Jota

“La Hall of Fame, gestita in modo indipendente da un comitato presieduto dalla leggenda dei Wolves John Richards, si è mossa rapidamente per prendere questa rara e sentita decisione, in seguito alla tragica e prematura scomparsa di Diogo e del suo fratello minore André. L’ingresso nella parte più ambita del museo del club è solitamente il risultato di discussioni approfondite durate settimane o mesi, ma in questo caso la decisione è stata unanime, a dimostrazione dell’emozione travolgente provata dai tifosi e dalla comunità calcistica in generale, nonché della straordinaria eredità che Diogo lascia dietro di sé.

Il suo record di 44 gol con i Wolves, e poi di 65 con il Liverpool da campione di Premier League, la dice lunga. Tantissimi tifosi in tutto il mondo – soprattutto in Portogallo, dopo averli aiutati a vincere la Nations League quest’estate – soffrono profondamente per la sua perdita. Non abbiamo visto alcun motivo per rinviare questa decisione. Come confermato all’inizio di questa settimana, la scomparsa di Diogo e André verrà celebrata anche in occasione di due prossime partite casalinghe dei Wolves: l’amichevole finale in casa contro il Celta Vigo e la partita d’esordio in Premier League contro il Manchester City. Il club sta lavorando a stretto contatto con i tifosi per garantire che entrambi gli omaggi siano degni dell’eredità di Diogo ai Wolves, con le commemorazioni principali previste per la partita contro il Manchester City. Tutti i dettagli saranno condivisi con i tifosi prima delle partite”.