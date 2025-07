Jesper Lindstrøm in dirittura d’arrivo al Wolfsburg: la situazione

Il calciatore del Napoli Jesper Lindstrøm verso la Germania

Dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito all’Everton in Premier League, il futuro di Jesper Lindstrøm sembrerebbe essere ancora una volta lontano da Napoli.

Sul centrocampista danese c’è stato infatti l’interesse del Wolfsburg, che ha fatto passi concreti per portarlo in Germania con la formula del prestito con diritto.

Per il giocatore sarebbe un ritorno in Germania, visto che prima di vestire la maglia del Napoli ha giocato dal 2021 al 2023 con il Francoforte.

Nella scorsa stagione con le Toffees in Inghilterra è sceso invece in campo per un totale di 30 volte, tra Premier League, FA Cup e EFL Cup.