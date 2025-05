Florian Wirtz ha dato il suo sì al Liverpool, rifiutando il Bayern Monaco

Non era un segreto che Florian Wirtz fosse uno dei prezzi pregiati del calciomercato internazionale, con gli occhi addosso da parte di diverse big.

Come riportato dai colleghi di Sky Sport Deutschland, in pole position per arrivare al trequartista del Bayer Leverkusen c’è il Liverpool.

I reds hanno ottenuto il sì del classe 2003, che ha invece rifiutato l’altra grande squadra che era su di lui: il Bayern Monaco.

Ora si attende un’offerta ufficiale degli inglesi al Leverkusen, che potrebbe arrivare molto presto.