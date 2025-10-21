Aron Winter commenta la partita in vista tra PSV Eindhoven e Napoli, match valido per la League Phase di Champions League.

Alla poche ore dalla sfida di Champions League tra PSV Eindhoven e Napoli, Sky Sport ha raccolto le parole di Aron Winter, ex centrocampista olandese con un passato importante tra Ajax, Lazio e Inter, oggi allenatore.

Con la sua doppia prospettiva – quella di chi conosce a fondo sia il calcio dei Paesi Bassi sia quello italiano – Winter ha analizzato le chiavi tattiche del match e le differenze culturali tra le due scuole calcistiche.

L’ex nazionale Oranje, 84 presenze e una carriera vissuta ai massimi livelli, anche in panchina, ha parlato del momento delle due squadre, del progetto tecnico del PSV di Peter Bosz e delle sfide che attendono il Napoli di Antonio Conte in campo europeo.

Di seguito le sue parole.

Le parole di Winter su PSV-Napoli

Winter ha esordito: “Abbiamo giocato l’altro giorno e abbiamo perso, la cosa bella è mi sono spaventato a guardare il mio fisico in passato (ride, ndr). Quello in Italia è stato uno dei periodi più belli della mia carriera, perché a quel tempo la Serie A era il campionato migliore del mondo. Tutte le squadre potevano avere 3 stranieri, mentre ora è diverso. Per me quando c’era quella regola significava tanto occupare uno slot, perché voleva dire per me essere uno dei migliori centrocampisti al mondo”.

Su Lang, allenato all’Ajax come vice di Ten Hag: “Per me Lang è un bravissimo calciatore, ho spiegato sempre che lui ha molto talento ed è speciale. È un calciatore che se non viene trattato bene, se gioca poco, può perdersi. Ho visto che ha giocato poco fino a ora e questo non è un bene, anche se non conosco le dinamiche giornaliere. Bisogna dargli fiducia, spero che stasera possa mostrare tante cose”.

Winter conosce bene anche Peter Bosz, attuale allenatore del PSV: “Non cambierà mai il suo modo di allenare, pensa sempre in maniera offensiva. A me piace il modo in cui lui vede il calcio, perché vuole avere la palla per dominare la partita. Stasera il PSV gioca contro una squadra di qualità, e sa che se lascia spazio dietro rischia tanto, quindi può essere una debolezza per la squadra”.

Infine, sull’Inter: “Sono molto contento che l’Inter abbia preso Chivu come allenatore, mi piace il suo modo di giocare a calcio. All’inizio ha avuto difficoltà dal punto di vista dei risultati, ma ora sta prendendo in mano la squadra. In Champions è difficile, contro il PSG sono stati distrutti. Possono avanzare tanto ma vincere è complesso”.