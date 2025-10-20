La partita tra West Ham e Brentford si gioca senza fuorigioco semiautomatico per il guasto mondiale di Amazon Web Services

Il blackout mondiale di Amazon Web Services (AWS) – avvenuto nella giornata di lunedì 20 ottobre – ha provocato numerosi disagi in diverse parti del mondo.

Questa interruzione, partita dal data center di Virginia Nord, ha reso inutilizzabili moltissimi siti e applicazioni. Se ne sono accorti anche a Londra, città in cui si gioca la partita di Premier League tra West Ham e Brentford.

Il guasto mondiale di AWS ha infatti messo fuori uso il fuorigioco semiautomatico, come comunicato dalla stessa Premier League sul proprio profilo X: “A causa dell’impatto dell’interruzione globale di AWS di oggi, la partita di questa sera inizierà senza l’utilizzo della tecnologia semi-automatica per il fuorigioco (SAOT)“.

“Se necessario, il VAR utilizzerà le linee di fuorigioco virtuali, come nelle stagioni precedenti, per determinare la posizione del fuorigioco. Se la SAOT dovesse essere disponibile durante la partita, verrà implementata quando opportuno“.