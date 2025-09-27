West Ham, è ufficiale: Nuno Espírito Santo è il nuovo allenatore
Il West Ham ha il suo nuovo allenatore. È ufficiale.
Dopo l’esonero in mattinata di Graham Potter (LEGGI QUI), il West Ham ha ufficializzato il suo prossimo allenatore.
Si tratta di Nuno Espirito Santo, reduce dall’esperienza con il Nottingham Forest conclusa da poco. Di seguito il comunicato del club londinese.
“Il West Ham United è lieto di annunciare la nomina di Nuno Espírito Santo come nuovo allenatore della squadra maschile.
“Nuno ha firmato un contratto triennale con gli Hammers e dirigerà la sua prima partita lunedì sera, quando ci recheremo in trasferta contro l’Everton in Premier League”.