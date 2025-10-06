Roma, Wesley non parte con il Brasile: proseguirà il recupero con il club

Le ultime novità sull’esterno classe 2003

Wesley ha rimediato una contusione e, visto anche il lungo viaggio che avrebbe dovuto affrontare, non ha potuto rispondere ‘presente’ alla convocazione del Brasile di Carlo Ancelloti.

L’esterno della Roma, uscito all’81’ nel corso della gara giocata (e vinta 2-1) contro la Fiorentina, non scenderà in campo per le gare amichevoli contro la Corea del Sud e il Giappone, in programma il 10 e il 14 ottobre.

Il classe 2003, arrivato in Italia nell’estate del 2025, ha giocato sei partite con la Roma (5 in campionato e 1 in Europa League).

Wesley, dopo essere sceso in campo per le prime amichevoli estive contro Cannes, Lens, Aston Villa, Everton e Neom, ha trovato il suo primo gol il 23 agosto del 2025 contro il Bologna, nel corso della prima giornata del campionato di Serie A.