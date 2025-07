Roma, attesa la risposta del Flamengo per Wesley: offerta da 25 milioni più 5 di bonus

La Roma attende la risposta del Flamengo per Wesley: seconda offerta da 25 milioni più 5 di bonus dei giallorossi.

La Roma attende una risposta dal Flamengo per chiudere un importante colpo di mercato. In queste ore, infatti, il club giallorosso ha presentato una seconda offerta ufficiale al club brasiliano per Wesley, pari a 25 milioni di euro più 5 di bonus.

La trattativa è entrata in una fase decisiva: dopo i primi contatti e una proposta iniziale, la dirigenza della Roma ha rilanciato con una cifra più vicina alle aspettative del club brasiliano.

Anche il calciatore spinge per il trasferimento in Italia e ha già fatto sapere di gradire la destinazione giallorossa. Per questo motivo tutte le parti in causa stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli e trovare un’intesa definitiva.

Nelle prossime ore è attesa la risposta del Flamengo, che dovrà decidere se accettare l’offerta della Roma o chiedere un ulteriore sforzo economico: il club brasiliano sembra essere intenzionato ad accettare, ma vuole prima trovare il sostituto prima di dare l’ok definitivo.

La Roma e il Flamengo trattano per Wesley

La Roma attende la risposta del Flamengo per Wesley: il club giallorosso ha presentato un’offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi il laterale brasiliano.

Il Flamengo è propenso ad accettare la proposta del club allenato da Gasperini, ma vuole trovare il sostituto di Wesley prima di dare l’ok definitivo.

Servirà, dunque, qualche giorno prima di avere il via libera definitivo, sempre se il club brasiliano troverà un sostituto che riterrà all’altezza del classe 2003.