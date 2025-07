Chi è Wesley Gassova, l’esterno dell’Al-Nassr che piace al Bologna

Il Brasile, Corinthians, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e il gradimento del Bologna: ecco chi è Wesley Gassova

Vedi l’Al-Nassr e pensi a Cristiano Ronaldo. Non è così? Nulla di più normale, forse scontato. Ma nel club saudita non c’è solo il fuoriclasse portoghese. Perché a brillare sulla corsia mancina, infatti, c’è anche un brasiliano che di anni – però – ne ha la metà rispetto a CR7. Il suo nome è Wesley Gassova ed è finito sul taccuino nel Bologna nel caso in cui dovesse partire Dan Ndoye.

Ma facciamo ordine. Gassova ha 20 anni ed è tra i più giovani nell’intera rosa dell’Al-Nassr. Per intenderci: Ronaldo aveva segnato il gol numero 1.000 della storia del Manchester United e aveva chiuso la stagione 20004/05 con nove gol e altrettanti assist. Mentre il brasiliano era in procinto di nascere.

Gassova nasce a São Paulo il 5 marzo del 2005. Il calcio nel destino (come spesso accade in Brasile). Nemmeno il tempo di compiere 18 anni che Gassova – nel 2022 – viene inserito nel Corinthians U20. Velocità ed eleganza. Tecnica e rapidità nello stretto.

Duttile, vero. Nella sua – giovane – carriera ha giocato anche come centrocampista di sinistra, ala destra e seconda punta. Ma il meglio, come detto, l’ha espresso sulla corsia di sinistra.

I numeri di Wesley Gassova

Premessa. Il Bologna non vede in lui l’attaccante capace di segnare tanto quanto Ciro Immobile. Bensì – come raccontato nelle scorse ore – un esterno capace di creare gioco per prendere il posto di Ndoye in caso di partenza. Nel Corinthians, tra U20 e prima squadra, Wesley ha segnato 10 gol e ha fornito 5 assist in 99 presenze.

Tutto questo di lasciare il Brasile. Nell’agosto del 2024, infatti, l’Al-Nassr decide di puntare su di lui. E il risultato qual è stato? Parola ai numeri. In 22 partite tra Saudi Pro League, AFC Champions League Elite e King’s Cup, l’ala sinistra ha segnato un gol e ha fornito tre assist. La rete è arrivata contro l’Al-Ain di Hernán Crespo.