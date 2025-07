Bologna, tentativo per Wesley Gassova dell’Al-Nassr: la situazione

In caso di partenza di Ndoye, il Bologna sta facendo un tentativo per Wesley Gassova, esterno sinistro classe 2005 dell’Al-Nassr

Il Bologna si muove sul mercato sia in entrata sia in uscita. Il club rossoblù, in caso di partenza di Dan Ndoye, sta facendo un tentativo per Wesley Gassova, come riportato dal collega di Sky Sport Manuele Baiocchini.

Wesley è un giocatore dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo da appena una stagione, infatti il club saudita lo ha acquistato dal Corinthians per 18 milioni di euro nella scorsa estate.

Sotto la guida di Pioli, il classe 2005 ha giocato 22 partite, segnando un gol e fornendo 3 assist.

Come anticipato, l’esterno brasiliano è un’idea in caso di partenza di Dan Ndoye. L’ad del Bologna Fenucci, però, ha parlato proprio della situazione uscite dei rossoblù, spiegando che al momento il club non ha necessità di vendere altri giocatori.