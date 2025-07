Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”

Wesley saluta il Flamengo: lo attende la Roma

Finisce il capitolo al Flamengo di Wesley: a confermarlo è lo stesso calciatore sui propri profili social.

Il terzino destro brasiliano, promesso sposo alla Roma, ha dichiarato: “Sono stati anni intensi, di lotta, conquiste, apprendimento e maturazione. Il Flamengo mi ha dato la possibilità di vivere il sogno di milioni di persone“.

Prosegue: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine e la certezza di aver dato il massimo. Grazie di tutto“.

Wesley conferma quindi la separazione con il club brasiliano: il classe 2003 si trasferirà alla Roma in un’operazione da 25 milioni di euro più 5 di bonus. La partenza per l’Europa del giocatore è prevista per la giornata di domani, sabato 26 luglio.