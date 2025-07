Le parole del terzino che piace alla Roma sul suo futuro

In occasione dell’ultima partita del Flamengo, vinta per 2-0 contro il San Paolo, uno dei nomi che più piacciono in Europa dei rossoneri ha strizzato l’occhio a un possibile trasferimento.

Si tratta di Wesley, terzino brasiliano che in Italia piace molto alla Roma, oltre che allo Zenit in Russia.

Nell’intervista durante l’intervallo della partita, nella quale ha anche confezionato un assist, il giocatore ha fatto capire che non rifiuterebbe un’avventura altrove.

Il Flamengo però, come abbiamo raccontato, chiedono 25 milioni di euro per lui e non abbassano questa richiesta.

Roma, le parole di Wesley: “Se fosse la mia ultima partita col Flamengo sarei contento”

Queste le parole del terzino brasiliano, che comunque si è detto focalizzato sul presente: “Dipende dal consiglio di amministrazione, dal Flamengo e dai miei agenti. La mia mente è concentrata al 100% qui. Se dovessi giocare altre 15 partite, ne giocherei altre 15“.

Poi ha però aggiunto: “Se fosse la mia ultima partita, sarei molto contento anche io“. Un messaggio abbastanza chiaro sulla sua volontà.