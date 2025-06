Le parole del ds del Flamengo José Boto sul terzino brasiliano Wesley

In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il ds del Flamengo José Boto ha parlato della situazione legata a Wesley França, terzino brasiliano di proprietà dei rossoneri.

Il calciatore classe 2003 è finito nel mirino di Roma (come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni) e Juventus, e lo stesso Boto ha fatto luce sulle possibili trattative: “Ufficialmente non c’è nulla, mentre ufficiosamente… Però non bastano 20 milioni come sento dire, almeno una trentina. Wesley è pronto per l’Europa. Vedremo dopo il Mondiale, ma non siamo obbligati a cederlo”.